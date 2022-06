Cearenses brilham e conquistam etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf

O cearense Artur Santos conquistou a etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Kitesurf, da categoria Kite Wave Profissional, realizado no município de Trairi, no Ceará, entre os dias 15 e 19 de junho, na Praia do Guajiru.

Na decisão, Artur Santos venceu o catarinense Sebastian Ribeiro, e saiu na frente na busca pelo 4º título nacional. O pódio foi completo por Jairo Neto.

Ao todo, o Circuito Brasileiro de Kitesurf teve a disputa de seis modalidades: Wave e Big Air e Regionais de Kite Hydro Foil Tubular, Kite Race Bidirecional, Wing Race e Surf Foil.

Representantes de Jericoacoara e Paracuru

Outro cearense conquistou uma das etapas do Circuito Brasileiro de Kitesurf. Victor Emanoel, representando Jericoacoara, venceu a modalidade Big Air Profissional, saindo em vantagem na disputa pelo título de Campeão Brasileiro Pro.

Entre as mulheres, Maria Beatriz dos Santos conquistou a modalidade Big Air Profissional. Lígia Barroso e Flora Arruda completaram o pódio.

Resultados do Campeonato Brasileiro

Kite Wave Profissional

​Artur Santos Sebastian Ribeiro Jairo Neto Leonardo Granjeiro

Kite Wave Feminino Profissional

​Lidiane Sanders Estefânia Rosa Gabriela Lyra Luciana Adamo

Big Air Profissional

​Victor Emanoel Josué San Ricardo Breno Michel Marcelino

Big Air Feminino Profissional

Maria Beatriz dos Santos Lígia Barroso Flora Arruda Liege Laurentino

Resultados do Campeonato Regional

SURF FOIL TOW IN MASC

Jailson Sena Mauro Luz Marcelo Dias Everton Vai

SURF FOIL TOW IN FEM

Lidiane Sanders Liana Maia Flora Arruda

KITE RACE HYDRO FOIL TUBULAR

Gerlano Torres Luis Paulo Breno Lucas Ícaro Gomes

WING RACE MASCULINO

Roberto Veiga Dudu Mazzocato Mauro Luz Wilker Miranda

WING RACE FEMININO

Liana Maia Lídia Sanders

KITE RACE BIDIRECIONAL MASC

Albéric Sarrazin Michel Marcelino Gerlano Torres Alan Trancart

KITE RACE BIDIRECIONAL FEM

Maria Beatriz Flora Arruda Lúcia Featherston

STRAPLESS

Breno Barbosa Luiz Emmanuel Digu Ariel de Paula

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte