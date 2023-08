Cearense Silvana Lima é bicampeã do QS 3000 da WSL em Salvador e segue busca por vaga nas Olimpíadas

Silvana Lima, surfista cearense, conquistou o título de bicampeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Stella Maris, em Salvador, na Bahia, no último domingo (27). Contra a peruana Melanie Giunta, Silvana somou 13.50 pontos. Ela ainda venceu o primeiro QS 3000 das sete etapas da temporada da WSL e segue em busca de vaga nas Olimpíadas de Paris.

As adversárias entraram no mar para a disputa e foram surpreendidas por uma apresentação protagonizada pelas baleias que estavam no local. Em seguida, foi a vez das surfistas darem o show. Silvana pegou a primeira onda da bateria, avaliada em 5.17. Melanie Giunta conseguiu a nota 8 pela esquerda.

Melanie pegou a terceira onda da bateria avaliada em 4.10 e assumiu a liderança. Silvana recuperou pela direita e teve sua onda avaliada em 5.27, a cearense logo pegou outra e substituiu o 5,17 por 5.80.

Na reta final da bateria, Melanie não conseguiu trocar suas notas, enquanto que Silvana aprimorava as suas. Com 6.50 e 7 na somatória, Silvana foi a campeã do circuito e recebeu um prêmio de 8 mil dólares.

"Estou muito feliz pela vitória, especialmente para o meu patrocinador, que é o patrocinador do evento. A presidenta (Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil) está aqui, então fico mais orgulhosa ainda pelo trabalho bem feito", disse Silvana.

"Foi mais uma vitória na Bahia e estou feliz demais com minha performance, com meu corpo em geral. A busca está grande por uma vaga nas Olimpíadas, que mudou minha carreira quando fui pro Japão. Então, meu foco principal é esse daqui pra frente", finalizou.

A próxima etapa da competição acontece entre os dias 17 e 17 de setembro, na praia de Maresias, em São Sebastião (SP). Essa será a quarta do Circuito Banco do Brasil e vai decidir quem se classifica para competir no Corona Saquarema Pro. A etapa será transmitida pelo perfil da @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.