Cearense Osvaldo se emociona em volta ao estádio após receber alta da UTI; veja vídeo

O atacante cearense Osvaldo, jogador do Vitória, se emocionou ao retornar ao estádio Barradão na tarde deste sábado (21), após receber alta hospitalar depois de ficar internado na UTI de um hospital, diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar.

O jogador foi até o gramado do Barradão e acenou para as arquibancadas, agradecendo os torcedores pelo apoio, além de apontar para o céu em sinal de agradecimento a Deus pela sua recuperação.

VEJA O VÍDEO

O atacante cearense Osvaldo não vai mais jogar na temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que ele fará um tratamento para desfazer um trombo na perna e um coágulo no pulmão que durará de três a seis meses, o que vai afastá-lo do dia a dia no Vitória-BA, com quem tem contrato.

Além do tratamento, o jogador passará por uma investigação médica para saber o que causou o trombo e o coágulo, uma vez que ele não possui histórico, nem mesmo familiar. Osvaldo está bem, mas ainda aguarda alta médica.

Ex-jogador do Fortaleza e do Ceará, Osvaldo foi internado na UTI do hospital São Rafael, em Salvador, ao final da tarde desta segunda-feira (16), após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. A descoberta do problema de maneira rápida evitou complicações maiores.