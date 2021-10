Cearense Maria Silva, a "Viúva Negra", vence no Contender Series, mas não é contratada pelo UFC

A cearense Maria Silva, conhecida como "Viúva Negra" no mundo das lutas, dominou e venceu a estadunidense Kathryn Paprocki na noite da última terça-feira (12), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), no sétimo episódio do "Contender Series", projeto que pertence ao Ultimate Fighting Championship (UFC). A boa exibição com vitória não foi suficiente para ser contratada pela organização.

Conheça Maria Silva, a Viúva Negra

Viúva Negra era a única representante do Brasil na competição. A cearense impôs um ritmo forte, com boa trocação em pé e quedas aplicadas, dominando os três rounds. A decisão dos árbitros foi unânime e Maria Silva segue invicta no MMA, com três vitórias. Antes de saber da decisão de Dana, a cearense comentou que gostou da própria atuação.

Maria Silva Atleta de MMA Estou muito feliz com minha performance. Estou há dois anos parada por causa da pandemia, isso é só um pouquinho da minha versão. Quem sabe assinando o contrato, verão uma versão ainda melhor. Fiquei feliz com o resultado, mas poderia ser bem melhor. Nas próximas lutas, vou mostrar mais meu potencial.

"Veremos em breve aqui"

Ao final das lutas, o presidente do UFC, Dana White, optou por contratar o russo Viacheslav Borshchev, o inglês Jake Hadley e o eslovaco Martin Buday. A brasileira ficou de fora, mesmo com o resultado positivo. O mandatário citou que gostou da luta, mas que esperava mais da cearense.

"Maria teve um jogo de solo incrível, fez o que queria contra Kathryn, mas ela (a americana) aceitou a luta com três dias só de antecedência e eu esperava um pouco mais da Maria hoje. Ela tem 25 anos, está invicta, tem muito tempo pra crescer, e tenho certeza que a veremos em breve aqui, mas não hoje".

