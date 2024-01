Cearense conquista prêmio de 'melhor foto do ano' do Rally Dakar; veja foto

O fotógrafo cearense Victor Eleutério, de 35 anos, fez história ao vencer, pela primeira vez, o prêmio Émilie-Poucan, que premia a “melhor foto do ano” do Rally Dakar, nas categorias “em terra” e “aérea”, na última sexta-feira (19). O fotógrafo foi o primeiro cearense a vencer a competição. A foto, que ganhou a décima quarta edição do prêmio, foi tirada no último dia 15 de janeiro, na oitava etapa do Rally, na Arábia Saudita.

Legenda: Victor é o primeiro cearense a ter conquistado a premiação Foto: Crédito/Marcelo Machado de Melo

Além do Dakar, no qual o fotógrafo cobre desde 2014, Victor é especializado em fotografia automobilística e já cobriu, o Rally dos Sertões, Fórmula 1, Porsche Cup e Stock Car.

“Sempre gostei de carro. Tentei fazer engenharia quando mais novo, mas não continuei. Aí fui para a fotografia para ficar mais perto dos carros”, disse o fotógrafo em entrevista concedida ao Diário do Nordeste.

BRASILEIROS PREMIADOS

Recentemente, o prêmio vem passando por uma hegemonia brasileira. Acontece que, além de Victor, que venceu, neste ano, a décima quarta edição do prêmio, as duas últimas premiações também foram conquistadas por brasileiros, sendo eles: Marcelo Machado de Melo, que ganhou o prêmio em 2023 e 2018, e Magnus Torquato, que venceu o prêmio em 2022. Todos integrantes da equipe Fotop Dakar.

Para realizar o registro, o fotógrafo contou que na noite anterior a corrida, são ditos, pela organização do evento, alguns pontos de fotos onde os fotógrafos — que disputam na categoria “em terra” — podem ficar para registrar os pilotos.

“Comecei a fazer as fotos das motos que passavam no pé da duna. Depois de um tempo tirando fotos delas, decidi subir a duna pra pegar os carros que passavam”, falou o cearense sobre como foi o processo para tirar a foto premiada.

Prêmio Émilie-Poucan

A premiação, que escolhe a melhor foto do ano do Rally Dakar, é uma homenagem ao ex chefe de imprensa do Dakar, Émilie-Poucan, que morreu em 2011, no dia em que completou 32 anos, em um acidente de avião quando voltava da África do Sul.

Para participar da premiação, a organização recebe duas fotos de cada profissional que participa, fazem uma seleção das três melhores imagens nas categorias “em terra” e “aérea”. Para escolher a melhor foto, a equipe organizadora escolhe imagens, dentre todas as enviadas.

Após a escolha, uma votação popular é aberta nas redes sociais da organização. O resultado desta votação soma-se ao voto de jurados especializados para escolher qual a “melhor foto do ano” do Rally Dakar.

