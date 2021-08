Ceará X Flamengo tem mudança de data e horário pela Série A

A partida entre Ceará e Flamengo, pela Série A do Brasileiro de 2021, sofreu mudança de data e horário. Previsto para sábado (21), às 21h, o duelo foi adiado para domingo (22), agora às 16h. O local permanece o Castelão, em jogo da 17ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é "ajuste na grade de programação da emissora" detentora da transmissão. Nesse caso, o solicitante foi o Grupo Globo.

Antes, o time cearense tem um compromisso válido também pelo Brasileirão. Neste domingo (15), às 16h, encara o Corinthians na Neo Química Arena/SP. O duelo conta com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e Rádio Verdes Mares, além de tempo real do Diário do Nordeste

Mudança no jogo do Ceará

Ceará x Flamengo

De: 21h do sábado (21)

Para: 16h do domingo (22)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)

Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora.