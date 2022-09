Ceará vai acionar CBF contra árbitro de jogo com o São Paulo

Após derrota por 2 a 0 para o São Paulo, o Ceará comunicou que vai enviar representação à CBF contra a arbitragem de Maguielson Lima Barbosa. O árbitro brasiliense comandou a partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão neste domingo (18), na Arena Castelão.

O clube anunciou a decisão logo após o duelo. Maguielson tem 31 anos e atuou em 14 partidas em 2022, entre as séries A, B, C e D. O árbitro foi responsável por expulsar dois jogadores do Ceará: Luiz Otávio e Zé Roberto.

No lance do zagueiro, ainda no primeiro tempo, ele chegou a marcar pênalti e depois voltou atrás. Foi então que retirou o cartão amarelo e aplicou o vermelho para Luiz Otávio. Os jogadores vão desfalcar a equipe no duelo direto contra o Coxa.

Com o resultado o Ceará cai uma posição. O Alvinegro agora está em 15º e soma 31 pontos. O próximo adversário será contra o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 28, quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil