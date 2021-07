Ceará ultrapassa Bahia e se torna o clube mais atrativo do Nordeste para investidores

O Ceará ultrapassou o Bahia e se tornou o clube mais atrativo do Nordeste para investidores. O levantamento, realizado pela Ondina Investimentos, apontou o Alvinegro de Porangabuçu como o melhor classificado entre as seis equipes nordestinas listadas.

A equipe cearense obteve 220 pontos na métrica da empresa de assessoria financeira. Nacionalmente, o Ceará ocupa a 13ª posição. A marca do Vovô valeria entre R$ 113 e R$ 195 milhões. A empresa nordestina divide a avaliação em quatro partes: desempenho financeiro, desempenho esportivo, características da respectiva região e, por fim, fatores relacionados ao tamanho da torcida.

Clubes mais atrativos do Nordeste

Ceará (13ª posição) – 220,2 pontos Bahia (14ª posição) – 211,1 pontos Fortaleza (16ª posição) – 204,1 pontos Vitória (17ª posição) – 201,4 pontos Sport (19ª posição) – 185,3 pontos Náutico (29ª posição) – 134,9 pontos

O resultado obtido no levantamento é fruto do desempenho esportivo e das contas em dia, característica da gestão do presidente Robinson de Castro. “Um trabalho feito com muita disciplina, resiliência e profissionalismo buscando manter o clube autossustentável mesmo em situações muito adversas como a pandemia. O mercado hoje nos observa, respeita e quer fazer parcerias. Uma mudança de patamar que precisa ser muito valorizada”, disse o dirigente ao site oficial do clube.

Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2018, o Ceará conquistou a Copa do Nordeste, vaga na Copa Sul-Americana, além de ter se sagrado campeão do Brasileirão de Aspirantes e de ter figurado entre as oito melhores equipes da Série A2 do futebol feminino.

Top-10 clubes mais atrativos do Brasil

Flamengo – 382,2 pontos Grêmio – 368,8 pontos Corinthians – 360,4 pontos Palmeiras – 354,6 pontos São Paulo – 340 pontos Athletico-PR – 322,3 pontos Internacional – 301,7 pontos Santos – 293,5 pontos Atlético-MG – 288,8 pontos Vasco – 282,3 pontos