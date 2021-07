Ceará tropeça em casa, perde para Cresspom-DF e se despede da Série A2 do Brasileiro Feminino

O Ceará está eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (18), a equipe alvinegra perdeu para o Cresspom-DF, por 2 a 0, na Cidade Vozão e deu adeus ao sonhado acesso à elite da modalidade. A equipe brasiliense, por sua vez, garantiu vaga na Série A1 de 2022.

As alvinegras tiveram maior posse de bola e finalizações na partida. Porém, a eficácia foi do Cresspom-DF, ao marcar dois gols em dois chutes da atacante Iza. O Ceará ainda colocou duas bolas na trave na etapa inicial.

O revés sofrido nas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino é o terceiro do Ceará Sporting Club nos últimos três anos. Em 2018 e 2019, as Meninas do Vozão foram eliminadas por Cruzeiro e Botafogo-RJ.

Campanha do Ceará na Série A2

A equipe alvinegra encerra a participação na Série A2 com sete vitórias, um empate e uma derrota, em nove jogos disputados. Ao todo, o Ceará marcou 26 gols e sofreu apenas seis.

Ceará 5 x 0 América-RN (1ª rodada – fase de gupos)

UDA-AL 1 x 3 Ceará (2ª rodada – fase de grupos)

Ceará 5 x 0 Náutico (3ª rodada – fase de grupos)

Ceará 2 x 1 Botafogo-PB (4ª rodada – fase de grupos)

Santos Dumont-SE 0 x 7 Ceará (5ª rodada – fase de grupos)

Botafogo-PB 1 x 2 Ceará (Oitavas de final)

Ceará 3 x 1 Botafogo-PB (Oitavas de final)

Cresspom-DF 0 x 0 Ceará (Quartas de final)

Ceará 0 x 2 Cresspom-DF (Quartas de final)