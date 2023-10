Ceará tem retornos importantes e desfalque confirmado para enfrentar o Sampaio Corrêa

O Ceará deve contar com dois retornos importantes para enfrentar o Sampaio Corrêa neste sábado (14). Zé Ricardo, desfalque contra o CRB por conta de desconforto muscular na coxa, e Luiz Otávio, também desfalque por conta de lesão na coxa, devem ser relacionados.

A expectativa inclusive é que o zagueiro e capitão do Vovô entre em campo diante da Bolívia Querida e complete a expressiva marca de 300 jogos com a camisa do Ceará. O jogador concedeu entrevista coletiva nesta semana e pode iniciar como titular.

Legenda: Luiz Otávio é titular absoluto do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, o técnico Vagner Mancini terá pelo menos mais um desfalque para enfrentar o Sampaio Corrêa. O volante Breno completou a série de três cartões amarelos na última rodada, contra o CRB, e não poderá entrar em campo diante da equipe maranhense.

Além dele, o treinador do Alvinegro de Porangabuçu deve seguir sem poder contar com alguns atletas do elenco que estão entregues ao Departamento Médico, como os laterais Paulo Victor e Michel Macedo, o meia-atacante Chay e o atacante Erick Pulga.

Legenda: Lateral Paulo Victor tem lesão no joelho confirmada Foto: Giovanna Borges

Ceará e Sampaio Corrêa entram em campo neste sábado (14), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 32ª rodada da Série B. O Ceará ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, enquanto o Sampaio está na 13ª posição, com 35 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.