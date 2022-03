Ceará rescinde contrato do atacante Gabriel Santos, ex-Caldense

O atacante Gabriel Santos teve contrato rescindido com o Ceará Sporting Club nesta terça-feira (3). Contratado por empréstimo junto a Caldense-MG até maio de 2022, o atleta teve passagem discreta pelo Alvinegro de Porangabuçu, com apenas nove partidas disputadas e nenhum gol marcado.

Gabriel Santos chegou com status de artilheiro após marcar 13 gols em 14 partidas pelo clube mineiro na Série D no Campeonato Brasileiro. O desempenho obtido na Caldense não se repetiu no Vovô.

A saída do atacante, de 21 anos, faz parte do processo de reformulação do Ceará no elenco e na diretoria, após a eliminação precoce no Campeonato Cearense. Para a posição de ataque, Tiago Nunes tem oito atletas à disposição: Cléber, Dentinho, Erick, Iury Castilho, Jacaré, Jael, Mendoza e Zé Roberto.