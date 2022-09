Ceará recebeu 97 cartões na Série A e lidera ranking de indisciplina na competição; veja

O Ceará lidera o quesito de indisciplina na Série A do Campeonato Brasileiro. Na derrota para o São Paulo, a equipe de Lucho González recebeu sete cartões, sendo cinco amarelos e dois vermelhos. No somatório das 27 rodadas, o time cearense recebeu 97 cartões, com média de 3,5 por jogo.

Para a partida contra o Coritiba, marcada para o dia 28 de setembro (quarta-feira), a equipe terá, no mínimo, quatro desfalques, todos por suspensão.

Entre as equipes da Série A, o Ceará lidera em cartões amarelos e vermelhos recebidos, com 89 e 8, respectivamente. Goiás (87), Juventude (86) e Avaí (84) completam o TOP-4 da indisciplina.

Veja atletas mais advertidos do Ceará

[9] — Nino Paraíba

[8] — Richard Coelho

[8] — Richardson

[6] — Rodrigo Lindoso

[5] — João Ricardo

[5] — Bruno Pacheco

[4] — Stiven Mendoza

[4] — Luiz Otávio

[4] — Messias

[3] — Vina



