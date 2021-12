Ceará recebe Circuito Beach Run Brasil de 2022 de fevereiro a novembro de 2022

O Circuito Beach Run Brasil 2022 será disputado nas praias litoral do Ceará. O circuito vai passar por Jericoacoara, Flecheiras, Paracuru e Canoa Quebrada, de fevereiro até novembro, e com mais uma edição da Maratona BRB, confirmada para o mês de julho.

A abertura será nos dias 12 e 13 de fevereiro com a BRB Jeri, com corridas de 7 km e 12 km no primeiro dia e a meia maratona na data seguinte.

A Beach Run Brasil está em contato com atletas remanescentes da edição anterior, que não pôde ser realizada em função da Covid-19, e oferece as últimas inscrições.

Nas três etapas seguintes as corridas são de 5 km e 10 km no primeiro dia e 21 km no dia seguinte, sempre em locais diferentes. Na praia de Flecheiras, na cidade de Trairi, as provas serão nos dias 23 e 24 de abril. Já em Paracuru, estão programadas para 6 e 7 de agosto. O Circuito BRB será fechado em 19 e 20 de novembro em Canoa Quebrada, no município de Aracati.

“O circuito é muito aguardado pelos corredores de todo o Brasil, seja pelo desafio ou pelas belezas de cada local. São eventos que também movimentam o turismo de cada cidade, de cada praia. Por isso, temos o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, que entende o valor dos eventos esportivos para alavancar o turismo, tanto na alta quanto na baixa temporada. Além disso, nossas últimas provas de 2021 indicaram que temos feito cada uma de maneira correta e os atletas estão seguros. Seguimos todos os protocolos de segurança, inclusive com distribuição de máscaras faciais tanto na área de largada quanto na chegada”, afirma Ricardo Ramalho, diretor da Beach Run Brasil.

Maratona

No meio das provas do circuito está a Maratona BRB, considerada a maratona de praia mais desafiadora do Brasil. São 42 km em terreno majoritariamente em areia, com trecho na escuridão da noite e de ponto a ponto, de uma praia até outra. A Maratona BRB 2022 está marcada para 10 de julho, entre as praias de Icapuí e Canoa Quebrada. A previsão é de abertura de inscrições em janeiro.

Segurança

Por diferentes questões técnicas, inclusive de segurança, cada prova do Circuito BRB tem limite de 600 atletas, em média, por evento. Já para a Maratona BRB 2022 a previsão é contar com até 400 corredores, 150 a mais em relação à última edição, realizada em novembro entre as praias de Cumbuco e Paracuru.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte