Ceará: Pedro Henrique deve voltar aos gramados na próxima semana após lesão

O atacante Pedro Henrique entrou na fase final de recuperação da fratura no braço e está prestes a voltar a atuar pelo Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o jogador deve voltar a ser relacionado pelo técnico Mozart na próxima semana.

Depois de ser liberado pelo departamento médico, o jogador voltou a treinar no gramado do Vovozão e a iniciar o processo de transição física. Em imagens divulgadas pelo clube, já é possível ver Pedro Henrique treinando com o restante do grupo.

A tendência é que o jogador já esteja à disposição do técnico Mozart na partida contra a Jacuipense, na terça-feira (14), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo será na Arena Castelão, com mando de campo do Ceará.

O último jogo de Pedro Henrique foi no dia 1º de março, na partida de ida da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. Desde então, ele tem tratado da fratura do antebraço. Antes da lesão, ele era considerado titular do ataque do Vozão.