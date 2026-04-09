Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará: Pedro Henrique deve voltar aos gramados na próxima semana após lesão

Atacante reforça o Vozão após mais de um mês afastado após fratura no braço

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:40)
Jogada

O atacante Pedro Henrique entrou na fase final de recuperação da fratura no braço e está prestes a voltar a atuar pelo Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o jogador deve voltar a ser relacionado pelo técnico Mozart na próxima semana.

Depois de ser liberado pelo departamento médico, o jogador voltou a treinar no gramado do Vovozão e a iniciar o processo de transição física. Em imagens divulgadas pelo clube, já é possível ver Pedro Henrique treinando com o restante do grupo.

> ASSISTA AO NOVO VÍDEO DO JOGADA DO VOZÃO

A tendência é que o jogador já esteja à disposição do técnico Mozart na partida contra a Jacuipense, na terça-feira (14), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo será na Arena Castelão, com mando de campo do Ceará.

O último jogo de Pedro Henrique foi no dia 1º de março, na partida de ida da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. Desde então, ele tem tratado da fratura do antebraço. Antes da lesão, ele era considerado titular do ataque do Vozão.

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Ceará: Pedro Henrique deve voltar aos gramados na próxima semana após lesão

Atacante reforça o Vozão após mais de um mês afastado após fratura no braço

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Voltando a jogar após 3 meses, Dieguinho comemora vitória do Ceará no Clássico-Rei

Volante voltou a jogar após 3 meses e atuou por 26 minutos

Redação Há 1 hora

Jogada

Torcida organizada do Fortaleza protesta no Pici após derrota no Clássico-Rei

Elenco se reapresenta à tarde após derrota no Clássico-Rei para o Ceará

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Árbitro relata na súmula tentativa de agressão de Pedro Henrique, do Ceará

Bruno Pereira Vasconcelos relatou dois episódios do atacante do Vovô, no intervalo e fim de jogo

Vladimir Marques Há 1 hora
Brítez em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza avalia rescisão com zagueiro Brítez; entenda

O defensor criticou diretamente a SAF e o CEO Pedro Martins

Alexandre Mota e Fernanda Alves Há 2 horas
Raphael Claus em ação durante jogo da CBF

Jogada

Brasil terá nove árbitros na Copa do Mundo de 2026

Brasil terá nove profissionais atuando no Mundial, sendo três árbitros de campo e seis assistentes

João Bandeira Neto 09 de Abril de 2026