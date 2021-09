Ceará oficializa contratação de Gabriel Santos, ex-Caldense

O Ceará Sporting Club oficializou mais uma contratação para a temporada 2021. Trata-se de Gabriel Santos, ex-Caldense, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados. O atleta chega por empréstimo até o final do Campeonato Estadual de 2022, com opção de compra.

O ARTILHEIRO DO BRASIL É DO #VOZÃO! 🔥



Gabriel Santos, de 22 anos, atual artilheiro entre todas as divisões do Brasileirão (13 gols), é o novo atacante do Alvinegro. O atleta chega por empréstimo, com opção de compra. Bem-vindo, matador!



📲 Saiba mais https://t.co/DdMDZFe59T pic.twitter.com/EmsHkMFLAJ — Ceará Sporting Club 🎗️ (@CearaSC) September 8, 2021

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Santos foi revelado pelo Sampaio Corrêa-RJ. O atleta acumula passagens ainda por Volta Redonda-RJ, Rukh Vynnyky (Ucrânia), Kalush (Ucrânia) e São Bernardo-SP. Na atual temporada, o atacante soma 13 gols em 14 jogos disputados pela Caldense-MG.

Gabriel Santos é a 17ª contratação do Ceará para a temporada 2021. Para a posição de atacante, o técnico Tiago Nunes têm à disposição: Airton, Cléber, Erick, Hélio Borges, Jacaré, Jael, João Victor, Lima, Mendoza, Rick, Wendson e Yony González.