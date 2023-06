Ceará não sabe o que é perder para o CRB em casa há mais de 10 anos; veja histórico

Neste sábado (10), o Ceará recebe o CRB/AL, na Arena Castelão, às 19h30, pela 12ª rodada da Série B, para seguir pontuando e buscando entrar de vez no G-4. Diante da equipe alagoana, o Vovô tem um retrospecto pra lá de favorável quando atua dentro de casa. Ao todo são 18 jogos, com nove vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

A última derrota do Ceará para o CRB em casa foi em 2012, quando o Galo venceu por 2 a 1, em duelo válido pela Série B daquele ano. De lá pra cá, o Alvinegro de Porangabuçu recebeu o rival em seis oportunidades e não foi derrotado. Foram duas vitórias e quatro empates em partidas válidas por edições da Série B e da Copa do Nordeste.

Se aumentarmos o recorte envolvendo jogos tanto no Ceará quanto em Alagoas, o Vozão amplia sua vantagem. Desde a última derrota como mandante, foram 14 jogos no total, com cinco vitórias, sete empates e apenas duas derrotas para o rival, ambas no Rei Pelé, em Maceió/AL.

Já no retrospecto geral, são 35 jogos, com 14 vitórias alvinegras, 13 empates e oito triunfos regatianos.

VEJA HISTÓRICO:

Ceará 2 x 2 CRB - Brasileirão 1972

Ceará 3 x 0 CRB - Brasileirão 1973

Ceará 2 x 0 CRB - Série B 1999

CRB 0 x 0 Ceará - Copa João Havelange 2000

CRB 1 x 0 Ceará - Copa do Nordeste 2001

CRB 1 x 0 Ceará - Série B 2001

Ceará 4 x 1 CRB - Série B 2001

Ceará 1 x 1 CRB - Copa do Nordeste 2002

Ceará 0 x 1 CRB - Série B 2002

Ceará 3 x 0 CRB - Série B 2003

CRB 2 x 1 Ceará - Série B 2004

Ceará 2 x 0 CRB - Série B 2005

Ceará 0 x 0 CRB - Série B 2006

CRB 1 x 1 Ceará - Série B 2006

Ceará 2 x 1 CRB - Série B 2007

CRB 0 x 4 Ceará - Série B 2007

Ceará 1 x 0 CRB - Série B 2008

CRB 1 x 0 Ceará - Série B 2008

CRB 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2010

CRB 0 x 2 Ceará - Série B 2012

Ceará 1 x 2 CRB - Série B 2012

Ceará 5 x 0 CRB - Copa do Nordeste 2014

CRB 2 x 0 Ceará - Copa do Nordeste 2014

Ceará 1 x 1 CRB - Série B 2015

CRB 1 x 3 Ceará - Série B 2015

CRB 0 x 3 Ceará - Série B 2016

Ceará 1 x 1 CRB - Série B 2016

CRB 1 x 0 Ceará - Série B 2017

Ceará 1 x 0 CRB - Série B 2017

CRB 3 x 3 Ceará - Copa do Nordeste 2018

Ceará 0 x 0 CRB - Copa do Nordeste 2018

CRB 0 x 0 Ceará - Copa do Nordeste 2019

CRB 1 x 2 Ceará - Copa do Nordeste 2020

Ceará 0 x 0 CRB - Copa do Nordeste 2022

CRB 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2023