Ceará goleia São Gonçalo por 7 a 2 na estreia da Copa Estado de Futsal com direito a golaço; assista

O Ceará goleou o São Gonçalo por 7 a 2, neste sábado (25), na estreia da Copa Estado de Futsal de 2023. E um dos gols alvinegros viralizou nas redes sociais com o talento de Vitor Bala. No 1º tempo, o atleta arrancou ainda da defesa, na Cidade Vozão, driblou três marcadores e chutou forte para completar o golaço.

Os demais tentos do Vovô na primeira etapa foram de Igor Germano e Júnior Almeida. Na volta do intervalo, ampilou o resultado elástico com Matheus Maciel, Kauan Duarte, Caio Vieira e Alex Batalha.

O próximo compromisso do Ceará na competição será sábado (1º), fora de casa, contra o Eusébio. O local e o horádio da partida ainda serão definidos pela organização do torneio.

Assista o golaço do Ceará com Vitor Bala