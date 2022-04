Ceará goleia por 7 a 1 na estreia da Copa do Brasil de Futsal

Na noite desta terça-feira (19), o Ceará estreou com vitória na Copa do Brasil de Futsal e goleou. Jogando no Ginásio Vozão, o time alvinegro goleou a AABB/Mesa14 por 7 a 1. Os gols do Vovô foram marcados por João César, Juninho, Paulo André, Erverson e Sapinho (3).

e joga pelo empate no jogo da volta para avançar à segunda fase da competição nacional. A partida da volta entre as equipes acontece no próximo dia (06/05), às 19h, no Ginásio Prof. Carlos Said, em Teresina.

O jogo



Empurrado pela torcida, o Vozão começou a partida impondo um grande ritmo e criando chances. O primeiro gol do Alvinegro saiu após boa jogada entre Paulo André e Wallyson, que serviu João César para abrir o placar.



Com mais volume de jogo, o Ceará ampliou com Sapinho e aumentou o placar para 3 a 0 com Juninho, após cobrança de falta.

Legenda: O Ceará jogou em casa e goleou por 7 a 1 a equipe piauiense do AABB/Mesa14 Foto: Fernando Ferreira/CearaSC





A equipe adversária diminuiu com Gustavo, em cobrança de falta. Antes do intervalo, o Ceará chegou ao quarto gol com Paulo André.



Na volta da segunda etapa o Alvinegro sacramentou a goleada com Erverson, e Sapinho, que marcou mais duas vezes e fechou o placar em 7 a 1.

Próxima partida



O Ceará agora volta as atenções para a Copa Estado. No sábado (23), o Vozão visita o Pires Ferreira, às 19h, no Ginásio Rocha Aguiar, pela 7ª rodada Copa Estado.