Ceará goleia o Vasco por 4 a 1 e estreia com vitória na Taça Brasil de Futsal

O Ceará estreou com vitória na Taça Brasil de Futsal - Divisão Especial - que acontece na cidade de Joinville/SC. Nesta segunda-feira (29), o Alvinegro goleou o Vasco da Gama por 4 a 1, com gols de Rafinha, Luquinhas e dois de Etinho.



Com o resultado, o Vozão chega aos 3 pontos e divide a liderança do Grupo B com o Campo Mourão. O Alvinegro volta a quadra pela competição nacional na quarta-feira (31), às 14h, diante do Jaraguá, reeditando a final da Copa do Brasil 2021.

O jogo

O Ceará começou o jogo impondo seu estilo de posse de bola com muita movimentação e troca de passes e abriu o placar logo no início da partida com Rafinha. Mesmo com a vantagem no placar, o Vozão se manteve na quadra ofensiva criando mais oportunidades, mas viu o time carioca empatar a partida com Loureiro.

Legenda: O Ceará não deu chances ao Vasco nesta segunda-feira e superou o time carioca com certa facilidade Foto: Mauricio Moreira/CBFS





Com o resultado de igualdade no placar, o Mais Querido aumentou seu ritmo de jogo e voltou à frente do marcador, dessa vez com Luquinhas. O Time do Povo manteve a vantagem de 2 a 1 até o final do primeiro tempo.



Na volta do intervalo, o Ceará não diminuiu seu volume ofensivo e chegou ao terceiro gol com Etinho, que tabelou com João César e marcou o gol mais bonito da partida, acertando um lindo chute no ângulo do goleiro cruzmaltino. Antes do final da partida, Etinho marcou seu segundo gol no jogo e o quarto do Vozão e fechou o placar em 4 a 1.



Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil