Ceará goleia a AABB/Mesa14 e avança as oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal

O Ceará está nas Oitavas de Final da Copa do Brasil de Futsal. Na noite desta sexta-feira (7), o Vozão goleou a AABB/Mesa14 por 4 a 2, em Teresina. Os gols do Vozão na partida foram marcados por Erverson, Railton, Juninho e Vitinho.



O Alvinegro agora espera o vencedor do confronto entre Campo Largo/PI e Jijoca Futsal/CE, que jogam neste sábado, no Piauí. O Jijoca venceu o primeiro jogo por 3 a 2 e agora joga pelo empate para chegar as oitavas de final.





1º tempo



O Ceará entrou em quadra com uma larga vantagem de 7 a 1 contruída no jogo de ida. E o clube foi supreendido, sofrendo dois gols, com Marquim e Uendson, este último em cobrança de tiro livre.



Foi quando o técnico alvinegro Davi Mendonça colocou o ala Juninho como goleiro, para tentar encostar no placar. A tática deu certo e o pivô Erverson diminuiu para o Vozão. Antes do final da primeira etapa, o Alvinegro chegou ao empate após uma linda jogada entre Adeirton e Wallyson, que serviu Railton para marcar um lindo gol.



2º tempo

Na volta do intervalo o Vozão partiu com tudo para cima do adversário e conseguiu a virada no placar. O terceiro gol veio depois de uma bela jogada ensaiada em cobrança de falta, que acabou com o gol marcado por Juninho.



O Vozão não baixou o ritmo e aumentou o resultado com Vitinho, que recebeu de Wallyson e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra após seu retorno. Daí em diante o Ceará controlou a partida e assegurou a vaga na próxima fase da competição nacional