Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Ceará e Fortaleza se manifestaram sobre o Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira, 8 de outubro. Os dois maiores clubes do estado publicaram mensagens nas redes sociais. Outras equipes cearenses também lembraram a data.

O Alvinegro veiculou a seguinte mensagem: "Eu não escolho, fui escolhido. Sou nordestino. O orgulho de ser do Nordeste e carregar a força de um povo que nunca deixa de lutar. Feliz Dia Do Nordestino!"

Já o Tricolor do Pici publicou:

"Hoje é dia de quem carrega no peito a força de um Leão. 08 de Outubro é o Dia do Nordestino, a data de quem carrega a garra, a resiliência e a paixão no peito. A força que move o nosso povo é a mesma que nos faz Leões e Leoas! Parabéns a todos que fazem do Nordeste uma terra de luta e glórias. Que o orgulho de ser Nordestino nos guie sempre!"

O Ferroviário, o Floresta e outras equipes cearenses também celebraram o Dia do Nordestino.

O Dia do Nordestino é celebrado neste dia 8 por ser a data de nascimento do poeta cearense Patativa do Assaré. A homenagem foi promulgada na Câmara das Vereadores de São Paulo, em 2009. No entanto, a lei foi revogada em 2019 e mudou a comemoração para 2 de agosto, data de nascimento de Luiz Gonzaga. Mesmo assim, o povo nordestino segue comemorando a data em outubro.

