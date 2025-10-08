Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Data é comemorada neste 8 de outubro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:27)
Jogada
Legenda: Times cearenses se manifestam sobre Dia do Nordestino.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Fortaleza se manifestaram sobre o Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira, 8 de outubro. Os dois maiores clubes do estado publicaram mensagens nas redes sociais. Outras equipes cearenses também lembraram a data.

O Alvinegro veiculou a seguinte mensagem: "Eu não escolho, fui escolhido. Sou nordestino. O orgulho de ser do Nordeste e carregar a força de um povo que nunca deixa de lutar. Feliz Dia Do Nordestino!" 

Já o Tricolor do Pici publicou:

"Hoje é dia de quem carrega no peito a força de um Leão. 08 de Outubro é o Dia do Nordestino, a data de quem carrega a garra, a resiliência e a paixão no peito. A força que move o nosso povo é a mesma que nos faz Leões e Leoas! Parabéns a todos que fazem do Nordeste uma terra de luta e glórias. Que o orgulho de ser Nordestino nos guie sempre!"

O Ferroviário, o Floresta e outras equipes cearenses também celebraram o Dia do Nordestino.

O Dia do Nordestino é celebrado neste dia 8 por ser a data de nascimento do poeta cearense Patativa do Assaré. A homenagem foi promulgada na Câmara das Vereadores de São Paulo, em 2009. No entanto, a lei foi revogada em 2019 e mudou a comemoração para 2 de agosto, data de nascimento de Luiz Gonzaga. Mesmo assim, o povo nordestino segue comemorando a data em outubro.

VEJA MENSAGENS DE OUTROS CLUBES: 

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Data é comemorada neste 8 de outubro

Crisneive Silveira Há 44 minutos
Imagem mostra torcedores

Jogada

Fortaleza anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vasco; veja valores

Clube liberou check-in para sócios-torcedores

Redação Há 1 hora
Montagem das fotos de Lucca e Pedro Henrique, atacantes do Ceará

Jogada

CEO do Ceará avalia momentos de Pedro Henrique e Lucca com Léo Condé

Haroldo Martins detalhou a briga por espaço dos atacantes no elenco

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto do CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins

Jogada

CEO do Ceará avalia novo calendário e declara: ‘não adianta choro nem lamentação’

Haroldo destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Flamengo perde na Justiça: Sport segue campeão de 1987 e São Paulo mantém Taça das Bolinhas

Juiz ressaltou que o caso já foi analisado e encerrado por tribunais superiores

Redação Há 2 horas
Foto de Pedro Raul comemorando gol com a camisa do Ceará

Jogada

Diretor do Ceará sobre possível compra de Pedro Raul: ‘salário acima da realidade do clube’

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, emprestado pelo Corinthians

Daniel Farias 08 de Outubro de 2025