Ceará escalado com novidade diante do Juventude; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Juventude, partida das 16 horas deste domingo (24), no estádio Alfredo Jaconi, Em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série A. O técnico Marquinhos Santos escalou o Vozão com força máxima e novidade na escalação.

A novidade é o retorno do atacante Cléber, que cumpriu suspensão diante do Avaí na rodada anterior, que entra na vaga de Zé Roberto. Na lateral-esquerda, Bruno Pacheco continua na equipe, já que Victor Luis ainda está lesionado.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO VOZÃO

Ceará:

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Lima, Mendoza e Vina; Cléber. Técnico: Marquinhos Santos



O adversário do Ceará, o Juventude, também está escalado para o confronto e contará com velhos conhecidos do futebol cearense: o goleiro Felipe Alves, o volante Marlon e o meia-atacante Edinho.

Juventude:



Felipe Alves, Soares, Thalisson, Paulo Miranda, Moraes, Elton, Marlon, Paulo Henrique, Edinho, Bruno Nazário e Pitta. Técnico: Umberto Louzier

