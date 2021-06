Ceará enfrenta o Bahia em clássico pela Série A: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Um duelo que já era grande, mas que recentemente ganhou status de principal clássico interestadual do Nordeste. Ceará e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16 horas, na Arena Castelão, na primeira partida entre as equipes após a confusão generalizada na final da Copa do Nordeste, que terminou com título tricolor.

O duelo de agora é válido pela 4ª rodada da Série A e tem impacto direto naquele que é o principal objetivo dos dois clubes: o Brasileirão.

Ambos possuem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos disputados. O Bahia está na frente por conta do saldo de gols. A situação de tabela já indica a importância do confronto e o quanto uma vitória pode representar.

Busca por tranquilidade

Legenda: O técnico do Ceará, Guto Ferreira, quer o Ceará evoluindo a cada jogo na temporada 2021 Foto: THIAGO GADELHA

A vitória significa também tranquilidade para o Ceará, que vive momento de crise. Com as recentes perdas de títulos (Copa do Nordeste e Campeonato Cearense) e eliminações (Copa Sul-Americana e Copa do Brasil), a pressão em cima do trabalho realizado pelo técnico Guto Ferreira aumentou.

Bem como a responsabilidade por uma boa campanha no Brasileirão, que passa a ser a única competição restante do Alvinegro até o fim do ano.

Para piorar, a semana foi turbulenta, com direito a protestos de torcedores contra o meia Vina, que ocasionou até realização de live entre Robinson de Castro, o camisa 29 e o técnico Guto Ferreira para pedir união no momento atual.

Casos de Covid

Muitas dúvidas cercam a escalação do Ceará para a partida contra o Bahia. O Diário do Nordeste apurou que há jogadores que testaram positivo para Covid-19. Os nomes e a quantidade de atletas são mantidos sob sigilo, mas é certo que o Alvinegro terá desfalques por conta do coronavírus.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio, que esteve afastado dos últimos jogos, retornou aos treinamentos e pode ser a grande novidade no time.

Brigões de volta?

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentenderam ao término do jogo na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Dois dos pivôs da confusão após a final do Nordestão foram Nino Paraíba e Speed Mendoza. Ambos protagonizaram cenas lamentáveis e foram punidos posteriormente pelo STJD. Porém, o Ceará conseguiu efeito suspensivo para o colombiano, que só não atuou nos últimos jogos por que estava lesionado. Porém, já se recuperou e voltou a treinar com o grupo, sendo opção para a partida.

O Bahia também entrou com pedido de efeito suspensivo para o lateral-direito Nino Paraíba e aguarda o parecer. Caso seja positivo, Nino, que foi o grande pivô e quem iniciou a briga generalizada, pode voltar à equipe justamente contra o Ceará.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Bahia - Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 17/06/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Richard (Vinícius), Gabriel Dias, Messias, Klaus (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral e Jorginho; Lima, Rick (Mendoza) e Saulo Mineiro (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba (Renan Guedes), Conti, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick de Lucca (Jonas), Daniel e Thaciano; Rodriguinho (Óscar Ruiz), Rossi (Maycon Douglas) e Gilberto (Thonny Anderson). Técnico: Dado Cavalcanti.