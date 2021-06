Atletas de Ceará e Bahia recebem suspensões por briga na Copa do Nordeste; veja punições

A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) julgou os atos de violência cometidos durante a final da Copa do Nordeste 2021.

Ceará, Bahia, Jael, Gabriel Dias e Stiven Mendoza, do Alvinegro, e Danielzinho, Juninho e Nino Paraíba, do time baiano, foram julgados nesta quarta-feira (2).

Dentre os jogadores alvinegros, Stiven Mendoza foi o que pegou pena mais pesada: 8 jogos de suspensão.

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentenderam ao término do jogo na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Jael também foi punido com 7 jogos de suspensão por ter agredido dois atletas do Bahia.

Gabriel Dias pegou 6 jogos. A reportagem apurou que o lateral e o atacante poderão participar da partida desta quarta-feira (2), contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.

O Ceará, por meio da assessoria de comunicação, informou que vai recorrer da decisão e solicitar efeito suspensivo. Vale ressaltar que as penas de Gabriel Dias e Jael devem ser cumpridas a partir desta quinta (3), enquanto Mendoza já teve dois jogos de suspensão dos oito que não poderá atuar.

Entre os jogadores do Bahia, Nino Paraíba e Daniel foram os que pegaram penas mais severas: 7 jogos. Juninho pegou 6 partidas.

Resumo das punições

Jael (CEA) - 7 jogos

Daniel (BAH) - 6 jogos

Gabriel Dias (CEA) - 6 jogos

Juninho (BAH) - 6 jogos

Mendoza (CEA) - 8 jogos (já cumpriu 2 pela suspensão preventiva)

Nino Paraíba (BAH) - 7 jogos

Ceará: condenado a pagar R$ 16,6 mil de multa

Bahia: condenado a pagar R$ 15 mil de multa