Ceará só fala de possíveis casos de Covid-19 no elenco amanhã antes do jogo contra Bahia

Às vésperas do confronto entre Ceará x Bahia pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, rumores apontam que três jogadores da equipe alvinegra testaram positivo para Covid-19. Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira, a assessoria de comunicação do Vovô não negou a contaminação, mas garantiu que só irá se pronunciar uma hora antes do duelo que ocorre nesta quinta-feira (17).

Na manhã desta quarta-feira (16) o técnico Guto Ferreira promoveu um treinamento tático e encerrou a preparação para o duelo diante do Bahia, na Arena Castelão.

Momento conturbado

Sem vencer a quatro partidas, o Ceará enfrenta um dos momentos mais críticos na temporada 2021. Na última terça-feira (15) o presidente Robinson de Castro promoveu uma live com o técnico Guto Ferreira e o meia Vina e rechaçou os boatos de “grupo rachado”. Na Série A do Campeonato Brasileiro, única competição que a equipe disputa, o Vovô ocupa 11ª colocação com 4 pontos.