Vina ou Jorginho: quem deve ser titular no Ceará contra o Bahia

Uma das grandes dúvidas do torcedor do Ceará no momento é: Vina deve ser titular? Contra a Chapecoense, ele já perdeu vaga na equipe principal e falou que ninguém é insibstituível. Correto. Jorginho entrou e pouco fez de diferente, é verdade, mas há um aspecto crucial para qualquer jogador: sequência.

É fato também que o camisa 16 precisa aproveitar bem as oportunidades que recebe, e ele tem capacidade de mostrar mais. Mas se a intenção de Guto Ferreira é analisar a capacidade de Jorginho em dar uma resposta positiva exercendo a função que Vina não vinha conseguindo, é preciso um pouco de paciência para que ele tenha mais jogos.

