Ceará empata com Santos em 1 a 1 na Vila Belmiro; veja como foi o jogo

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Santos neste domingo (27), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gols foram marcados por Marinho (1ºT, 10') e por Samuel Xavier (1ºT, 36'). O resultado deixa o Vovô parcialmente na 10ª posição na tabela, com 36 pontos.

O jogo

O Santos dominou boa parte do 1º tempo, com mais posse e lançando o oponente no campo defensivo. Prass foi exigido logo aos cinco minutos com chute de Marinho de fora.

Logo aos 10 no relógio, Sobral errou passe no meio, sobrou para Soteldo arrancar pela esquerda e tocar para Diego Pituca na entrada da área, no lado direito. O meia ajeitou para Marinho finalizar de fora, acertando o canto esquerdo do goleiro e abrindo o placar.

Legenda: Ceará fica na 10ª posição com o resultado Foto: Divulgação/Santos

A equipe cearense não conseguia sair da pressão do Peixe, que continuava rondando a área do Vovô. Guto Ferreira cobrava reação de seu time na beira do campo, atitude que veio após os 30 minutos.

Aos 34, Vina tabelou com Bruno Pacheco, que cruzou pela esquerda e achou Cleber. O atacante tocou e quase acertou o canto direito do gol de João Paulo.

Porém, aos 36, as redes do Peixe foram vazadas por Samuel Xavier: Pacheco cruzou por alto e Cleber cabeceou em cima de João, que defendeu e, na sobra, Samuel tocou para o fundo do gol.

O 2º tempo continuou com pressão dos mandantes enquanto o Ceará segurava o resultado. O time cearense pedeu duas ótimas oportunidades com Vina, aos 23, se esticando e tocando para bola na área, e com Saulo, aos 32, quando avançou pela direita e errou o último passe para Vina.

Legenda: Cleber ajudou muito na marcação Foto: Ivan Storti/Santos FC

Fernando Prass fez outra boa defesa aos 35, espalmando chute forte de Marinho, com Tiago afastado a bola rente ao travessão.

Aos 40 minutos, após três minutos de análise do VAR, o gol anotado por Arthur Gomes após escanteio de Marinho foi anulado por toque no braço do jovem.

O resultado deixa o Ceará na 10ª posição de forma parcial. O próximo adversário é o Internacional, às 19h do dia 7 de janeiro (quinta-feira).