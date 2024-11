Ceará e Tirol empatam em 1 a 1 na estreia da Taça Fares Lopes

Ceará e Tirol empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (03), no Estádio Domingão, pela rodada de abertura da Taça Fares Lopes.

O Tirol saiu na frente aos 7 minutos: o lateral-direito João Antônio cruzou na área, a bola desviou na zaga e entrou: 1 a 0.

O empate alvinegro veio aos 23 minutos, quando Daniel Mazerochi, de fora da área, concluiu para dentro das redes e deixou tudo igual: 1 a 1.

Com o resultado, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. No outro jogo do dia, O Caucaia venceu o Atlético Cearense por 2 a 1.

O próximo compromisso da equipe alvinegra, comandada pelo técnico Alison Henry, será no sábado (09), às 15 horas, diante do FC Atlético Cearense, novamente no Estádio Domingão, em Horizonte.

A Coruja volta a campo no dia 13, contra o Floresta, às 19 horas no PV.