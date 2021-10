Ceará é palco de primeiro rally de kitesurfe do mundo; percurso terminará na Praia do Preá

Entendemos que o kitesurf é uma forma de conhecer o Brasil por uma nova perspectiva, principalmente na modalidade downwind (velejar a favor do vento). Conhecer o litoral por uma perspectiva diferente, somente com a força do vento, o kite e a prancha traz uma sinergia muito forte com a natureza e as belezas do Brasil. É uma experiência transformadora. É essa experiência que o Sertões Kitesurf promete proporcionar aos competidores.