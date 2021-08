Ceará anuncia rescisão de zagueiro Jordan

O zagueiro Jordan não faz mais parte do elenco do Ceará. O anúncio oficial da rescisão foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com o Alvinegro, o contrato foi encerrado em comum acordo.

O defensor pertence ao Cianorte-PR e estava no Alvinegro por empréstimo até o fim de 2021, mas acabou rescindido pela pouca utilização.

Aos 22 anos, Jordan não conseguiu se firmar nas dez partidas que fez.

Com a saída de Jordan, o Ceará agora conta com cinco zagueiros no elenco principal: Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Klaus e Alan Uchôa.