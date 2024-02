Ceará anuncia a contratação do meio-campista Jean Irmer

O Ceará anunciou, na noite desta segunda-feira (5), a contratação do meia Jean Irmer, de 29 anos. O jogador estava no Juventude e foi titular na maior parte da campanha de acesso da Serra Gaúcha na Série B de 2023.

Irmer é a 13ª contratação do Ceará para a temporada 2024. Ele pode atuar como meia ou volante. O vínculo do jogador com o Alvinegro é de um ano. A chegada dele a Porangabuçu deve ocorrer até o fim de semana.

O novo reforço do Vovô tem passagens por Botafogo, Vasco, Corinthians, Paraná e futebol português. No Juventude, ano passado, fez cinco gols e foi o autor de uma assistência.