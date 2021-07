CBFS divulga datas e horários da semifinal da Copa do Brasil de Futsal entre Ceará x Corinthians

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) detalhou a tabela da semifinal da Copa do Brasil de Futsal. O Ceará, único representante cearense na competição nacional, enfrentará o Corinthians. O primeiro duelo entre as equipes acontece no dia 15 de agosto (domingo), às 18h, no Ginásio Vozão. O confronto decisivo será no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, no dia 20 de agosto (sexta-feira), às 19h.

15/08 (domingo) - Ceará x Corinthians, às 18h, no Ginásio Vozão.

20/08 (sexta-feira) - Corinthians x Ceará, às 19h, no Ginásio Wlamir Marques.

O Ceará figura entre as 4 melhores equipes da competição nacional pelo 2° ano consecutivo. Na temporada passada, a equipe alvinegra conquistou o vice-campeonato.

Campanha do Ceará na Copa do Brasil de Futsal

Sampaio Corrêa-MA 2 x 5 Ceará (1ª fase - jogo de ida)

Ceará 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA (1ª fase - jogo de volta)

Balsas Futsal 2 x 3 Ceará (Oitavas de final - jogo de ida)

Ceará 3 x 3 Balsas Futsal (Oitavas de final - jogo de volta)

Itaporanga-SE 5 x 3 Ceará (Quartas de final - jogo de ida)

Ceará 4 x 2 Itaporanga-SE (Quartas de final - jogo de volta)