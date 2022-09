CBFS altera cidade-sede da Copa do Nordeste e competição será disputada no Ginásio do Ceará

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou nesta quarta-feira (22) a alteração da cidade-sede da XVII Copa do Nordeste. O torneio estava marcado para acontecer em Cruz, no interior do Ceará, mas devido à rede hoteleira da cidade não comportar as delegações que disputarão a competição regional, a disputa será realizada na capital, tendo como sede o Ginásio do Vozão.

Com 16 clubes, divididos em quatro grupos com quatro clubes, a Copa do Nordeste será realizada entre 16 e 22 de outubro. Reriutaba, Ceará e Jijoca representarão o Estado no certame regional.

O Estado do Ceará sediou a 1ª edição da Copa do Nordeste, em 2005, com o Real Moitense-RN conquistando o troféu. Será a 2ª vez na história que o torneio regional será disputado em solo cearense. Em 2017, a competição teve passagem por Horizonte, mas Lagarto, em Sergipe, e Campina Grande, na Paraíba, também sediaram o certame.

Na história da Copa do Nordeste, 9 dos 16 títulos foram conquistados por equipes cearenses: Horizonte (4x), Ceará (1x), Pague Menos (1x), Fortaleza (1x), Granja (1x) e Russas (1x).

A tabela detalhada da competição será divulgada posteriormente pela CBFS.

Veja equipes participantes e grupos da Copa do Nordeste de Futsal 2022

Grupo I

Associação Desportiva LW Arcoverde (PE)

AEBMF/Traipu (AL)

Associação Atlética Balsas Futsal (MA)

Associação de Desenvolvimento Sócio Comunitário Simão Dias (SE)

Grupo II

Sampaio Futsal (MA)

Itajá (RN)

Campo Largo Fursal (PI)

ADN 10/Reriutaba (CE)

Grupo III

Associação Atlética Banco do Brasil (PI)

Associação Desportiva Clube Fúria (PB)

Ceará Sporting Club (CE)

Associação Desportiva 2 de Julho (MA)

Grupo IV

ADC/Jijoca Futsal (CE)

Lagarto Futebol Clube (SE)

Associação Lagoa D’Anta Esporte Clube (RN)

ADA/Ipiranga (AL)

