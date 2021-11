CBF faz proposta de calendário para 2022 aos clubes; veja datas das competições

Em reunião nesta quinta-feira (4), com 27 federações e 40 clubes, a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou uma proposta de calendário para 2022. As datas propostas para o ano que vem são mais apertadas em virtude da realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar, a partir de 21 de novembro.

Pelo cronograma apresentado pela entidade, os estaduais começariam em 26 de janeiro, e o Brasileiro da Série A no dia 10 de abril e término no dia 13 de novembro. Já a Copa do Brasil seria disputada entre 23 de fevereiro e 19 de outubro.

Vale lembrar que a Copa do Nordeste, apesar de ser uma competição chancelada pela CBF, não está no calendário da entidade, precisando ser adequada nas datas dos Estaduais. Em 2022, Ceará, Fortaleza e Floresta serão os representantes cearenses na competição regional.

Por solicitação de algumas federações estaduais e clubes, a CBF facultou o início do Campeonato Estadual para o fim de semana dos dias 15 e 16 de janeiro. Isso não impactará o período do calendário nacional, uma vez que outras federações estaduais não podem iniciar seus campeonatos antes do dia 26, por compromissos comerciais.

A reunião foi dirigida pelo presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, com o diretor de competições, Manoel Flores.

PROPOSTA CALENDÁRIO 2022 (CBF)

- Pré-Temporada: 8/1

- Estaduais - 26/1 a 3/4

- Copa do Brasil - 23/2 a 19/10

- Campeonato Brasileiro

- (Série A (38 datas) - 10/4 a 13/11

- Série B (38 datas) - 9/4 a 5/11

- Série C (26 datas) - 10/4 a 1/10

- Série D (24 datas) - 17/4 a 25/9

- Recesso - 14/11 a 13/12

- Copa do Mundo - 21/11 a 18/12

* Com a Copa do Mundo marcada para começar em novembro e uma Data FIFA excepcional com 14 dias de duração no meio do ano, o Brasileirão será impactado em cinco datas.

Confira as datas das competições internacionais de clubes e da Seleção Brasileira para 2022:

- CONMEBOL Libertadores: 23/02 a 29/10 (17 datas)

- CONMEBOL Sul-Americana: 06/04 a 01/10 (13 datas)

- CONMEBOL Recopa: 09/03 e 16/03 (02 datas)

- Eliminatórias: 27/01, 01/02, 24 e 29/03 (04 datas)

- Datas FIFA para amistosos: 01, 02, 09 e 14/06; 21, 22, 25 e 27/09 (08 datas)

- Copa do Mundo FIFA: 21/11 a 18/12 (28 dias)