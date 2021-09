CBF detalha mais cinco rodadas do Brasileirão; veja dias e horários dos jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou na noite desta terça-feira (31) mais cinco rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a entidade definiu datas, horários e locais dos jogos entre a 21ª e 25ª rodada da competição.

Com isso, Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na elite do futebol nacional, ficaram sabendo detalhes das partidas que farão no início do 2º turno.

No período, o Alvinegro enfrentará Santos, Chapecoense, Bahia, Inter e Atlético-MG, enquanto o Tricolor vai encarar Inter, Sport, Atlético-GO, Fluminense e Flamengo.

CONFIRA TABELA DETALHADA

21ª RODADA:

18/09 (sábado): Ceará x Santos - 21 horas - Arena Castelão

19/09 (domingo): Inter x Fortaleza - 11 horas - Beira Rio

22ª RODADA:

25/09 (sábado): Ceará x Chapecoense - 17 horas - Arena Castelão

26/09 (domingo): Sport x Fortaleza - 18h15min - Ilha do Retiro

23ª RODADA:

02/10 (sábado): Fortaleza x Atlético-GO - 17 horas - Arena Castelão

02/10 (sábado): Bahia x Ceará - 19 horas - Pituaçu

24ª RODADA:

06/10 (quarta-feira): Ceará x Inter - 19 horas - Arena Castelão

06/10 (quarta-feira): Fluminense x Fortaleza - 21h30min - Maracanã

25ª RODADA:

09/10 (sábado) Fortaleza x Flamengo - 19 horas - Arena Castelão

10/10 (domingo) Atlético-MG x Ceará - 16 horas - Mineirão