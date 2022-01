Caucaia e Pacajus empatam no Campeonato Cearense; confira resultados da rodada

Na tarde deste domingo (30), quatro jogos foram disputados pela 8ª rodada do Campeonato Cearense. Pacajus e Caucaia empataram em 1 a 1 no Estádio João Ronaldo. Testinha marcou para o Índio do Vale do Caju e Vitinho deixou tudo igual para a Raposa Metropolitana. Com o resultado, o Caucaia chegou aos 20 pontos, líder isolado

O Maracanã bateu o Atlético-CE por 2 a 0, os gols da partida foram marcados por Índio, no Estádio Domingão.

O Icasa venceu o Crato por 1 a 0, no Estádio Mirandão. Felipinho marcou para o Verdão do Cariri, que engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Cearense. Com gol de Edson Cariús, o Ferroviário venceu mais uma e bateu o Iguatu por 1 a 0, no Estádio Elzir Cabral.

PRÓXIMOS JOGOS

Os times voltam a campo nesta quarta-feira (2) pela 9ª rodada do Campeonato Cearense, confira os detalhes:

Maracanã x Crato - às 15h, no Estádio Domingão

Caucaia x Ferroviário - às 16h, no Estádio João Ronaldo

Icasa x Atlético-CE - às 16h, no Estádio Inaldão

Iguatu x Pacajus - às 19h, no Estádio Morenão