Carol Barcellos, jornalista esportiva, deixa a Rede Globo após 20 anos

Carol Barcellos, jornalista esportiva da Rede Globo, anunciou nesta quarta-feira (28) a sua saída da emissora. Ele trabalhava na Globo há 20 anos e encerrou sua participação na cobertura das Olimpíadas 2024, em Paris (FRA).

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, disse.

Na mensagem, Carol não confirmou o motivo da saída e nem qual será o seu próximo desafio profissional. Apesar disso, antecipou que continuará criando e fazendo o que ama.

VEJA A MENSAGEM NA ÍNTEGRA

Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coréia do Sul. Nos estúdios do “Bom dia Brasil’, do “Globo Esporte” e do “Esporte Espetacular”. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias.

E assim sempre será.

A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista.

O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!

Hoje: Obrigada!

E que o melhor esteja por vir!