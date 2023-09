Carlos Sainz tem relógio de R$ 2 milhões roubado e corre atrás dos assaltantes para recuperá-lo

Após terminar o GP da Itália neste domingo (03) no pódio, o piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, teve um relógio de mais de R$ 2 milhões roubado por três assaltantes, na porta do hotel Armani, Milão. No entanto, o piloto correu atrás dos criminosos e conseguiu, com a ajuda de seu treinador, um segurança e alguns pedestres, recuperar o item.

De acordo com a imprensa italiana, vídeos das câmeras de segurança mostram a polícia, que chegou na sequência, prendendo os homens e os levando para a delegacia.

OUTROS CASOS

Em abril de 2022, Charles LeClerc, companheiro de Sainz na Ferrari, também foi abordado por ladrões. Quatro pessoas se passaram por fãs do piloto francês e demonstraram interesse em bater uma selfie, mas roubaram um relógio dele. Os quatro foram presos depois.

Em 2021, após a final da Eurocopa entre Inglaterra e Itália, em Wembley, o inglês Lando Norris, da McLaren, teve seu relógio furtado em Londres. O item também era da grife Richard Mille e estava avaliado em aproximadamente R$ 906 mil.