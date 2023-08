Carlos Alcaraz x Novak Djokovic: confira horário, onde assistir e palpites

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic se enfrentam neste domingo (20), às 17h30, na decisão do ATP Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Os dois tenistas são os líderes do ranking mundial, com o espanhol à frente do sérvio. A grande final terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do serviço de streaming Star+.

O duelo será o quarto confronto da história entre os tenistas. No histórico, Alcaraz leva a melhor, tendo vencido Djokovic duas vezes e perdido apenas uma. O espanhol venceu o sérvio na semifinal do Masters de Madrid, em 2022, e na grande final de Wimbledon, em 2023. Já Novak eliminou Carlos na semifinal de Roland Garros de 2023.

No ATP de Cincinnati, Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e Novak Djokovic, número 2, venceram todas as suas partidas. A diferença é que o sérvio ainda não perdeu nenhum set.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN 2 e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

CARLOS ALCARAZ x NOVAK DJOKOVIC | FICHA TÉCNICA

Competição: grande final do ATP Masters 1000 de Cincinnati

Local: Lindner Family Tennis Center, Cincinnati, Estados Unidos

Data: 20/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h30 (de Brasília)