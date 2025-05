Carlo Ancelotti posta foto embarcando para o Brasil

O novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti postou uma foto embarcando para o Brasil neste domingo. Nesta segunda-feira (26), Ancelotti será apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira e fará sua primeira convocação no cargo.

Ao seu lado está Diego Fernandes, agente responsável pela negociação entre o técnico e a CBF.

Legenda: Treinador da Seleção Brasileira postou foto antes de entrar no avião, em Madrid Foto: Reprodução/Redes Sociais

O comandante anunciará 23 atletas para defender o Brasil na próxima Data Fifa.

Bastidores

Ancelotti já trabalha nos bastidores pensando nos próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. Os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano e Juan Santos, viajaram à Espanha na semana passada para definir a pré-lista com 52 nomes.

O treinador estreia contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília). Na sequência, no dia 10, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias da Copa, com 21 pontos, atrás do Uruguai, que tem o mesmo número de pontos. O Equador é o segundo colocado, com 23. A Argentina lidera com folga, somando 31 pontos.