Campeões da etapa brasileira de Wingfoil Surf-Freestyle são coroados no Superfoil Brasil 2021

Titouan Galea, da Nova Caledônia, e Bowien Van Der Linden, da Holanda, venceram as etapas masculina e feminina, respectivamente, do Superfoil Brasil 2021, na modalidade Wingfoil Surf-freestyle, no terceiro dia de competições em Fortaleza. Os dois eram os favoritos da modalidade e confirmaram esse status com os títulos.

No masculino, Titouan Galea fez uma final acirrada com o italiano Francesco Capuzzo, que foi decidida por pouco mais de um ponto de diferença, 28.24 a 27.17. Para critério de notas, são consideradas as quatro melhores manobras de cada atleta na bateria, que dura nove minutos.

Já no feminino, a brasileira Marcela Witt, terceira no ranking mundial, foi eliminada nas quartas de final pela francesa Orane Ceris. A final foi entre a chéquia Paula Novotna e a campeã Van Der Linden. Ao sair da água, a holandesa não conseguia conter a felicidade com sorriso estampado no rosto. “Estou super feliz, treinei muito, fiz uma grande final com a Paula, e estou super feliz”, comentou a campeã.

Hydrofoil Freestyle

O terceiro dia de competições do Superfoil Brasil também decidiu os semifinalistas da categoria Hydrofoil Freestyle. Robin Stewart, dos Estados Unidos, enfrenta Charles Brodel, da França. A segunda semifinal é francesa, com Cesar Natoly enfrentando Maxime Desjardins, que surpreendeu nas quartas de final e eliminou o favorito Fred Hope.

