Campeã brasileira de Kung Fu Wushu, atleta cearense vai disputar torneio interestadual da modalidade

Atual campeã brasileira de Kung Fu Wushu CBKW 2021, Samara Nascimento se prepara para um novo desafio: vai disputar o 9º interestadual da modalidade nos dias 28 e 29 de maio, em Nova Olinda, no Cariri. O evento reúne atletas de todos os estados nordestinos, com títulos nacionais e internacionais.

Atleta da WSM (Associação de Artes Marciais Chinesas), ela também integra a seleção cearense e a brasileira. O início na modalidade foi há dez anos, em um projeto social chamado Espaço Oriental.

“Uma década de história praticando essa arte marcial que é incrível. Minha especialidade é o tai chi chuan. Comecei a praticar nas pracinhas. Eu fazia apenas o tai chi terapêutico. Mas em 2012 teve o Campeonato Brasileiro e fui ver minha professora, outros atletas realizando as performances e fiquei encantada. Aí comecei a treinar, me dedicar cada vez mais e fui conseguindo espaço. No mesmo ano participei de uma Copa, em 2013 já fui para um Cearense e um Brasileiro”, relembra.

Samara explica o tai chi chuan, essa modalidade da arte marcial chinesa tem movimentos peculiares. Para isso, o atleta precisa de muita coordenação motora, flexibilidade e força nos membros inferiores.

“São bem lentos, graciosos, movimentos circulares que envolvem a questão do chi da energia, sempre conectado com a respiração. Você realmente fica encantada ao vê-lo. Envolve muito equilíbrio, postura. Então o atleta de tai chi tem um movimento diferenciado. Exatamente por conta das características dessa modalidade”, detalha.

O envolvimento com o esporte não fica só na prática. Samara também ensina. Além de competir, poderá acompanhar os alunos dela na Rede Cuca. Ela fala sobre a expectativa para a disputa.

“Como atleta, fico mais tranquila porque tenho uma certa bagagem. Ser avaliada por quem é de casa, nosso Ceará, deixa o coração mais aliviado. Como professora, estou um pouco mais preocupada porque é o primeiro evento deles. Meus alunos têm a partir de 15 anos. Tem outro de 61 anos que vai fazer tai chi pela primeira vez. Estou ansiosa e empolgada, eles estão encantados. Eu estou realmente muito feliz com a vontade, com o empenho deles. E a gente vai fazer formas individuais como em grupo”, disse.

A competição será preparatória para o Cearense, a ser realizado no início de julho, e também para o Brasileiro, com calendário em setembro.

Campeão em disputa

Legenda: Carlos André em ação no Wushu Foto: Divulgação

Outro atleta que também compete é o professor Carlos André, especialista em wushu taolu esportivo da escola WSM. Ele é atleta da seleção cearense wushu FCKW e brasileira de wushu CBKW, 14 vezes campeão brasileiro de wushu CBKW, 3 vezes campeão Nordeste de wushu CBKW e vice-campeão mundial de Kungfu wushu IWUF China 2019.

Ele estará competindo dias 28 e 29 de maio em Nova Olinda (CE) no 9° interestadual de Kungfu wushu. Evento faz parte da sua preparação para o 3° campeonato Sul-Americano de Wushu IWUF na Argentina, em novembro de 2022