Inscrições abertas para seleção cearense de Kung Fu Wushu

Tem interesse em arte marcial chinesa? Pois, atenção que pintou oportunidade para quem pratica o Kung Fu Wushu. A Federação do Desporto Escolar Cearense disponibiliza oito vagas para estudantes de escola pública ou privada. Os treinamentos têm por objetivo disputar o Campeonato Brasileiro da categoria. As inscrições vão até 26 de fevereiro. Os interessados devem procurar o professor Carlos André, diretor técnico da modalidade e vice-campeão Mundial no esporte.

Legenda: Atletas cearenses conquistaram mais de 20 medalhas em competição nacional Foto: Divulgação

Alunos nascidos entre 2004 e 2006 podem disputar as oito vagas oferecidas. Dessas, quatro são para o público feminino e quatro para o masculino. O Brasileiro do Desporto Escolar será de 20 a 24 de março em Aracaju, Sergipe. Os selecionados terão todas as despesas do evento pagas. Caso algum atleta conquiste o título nacional, vai brigar o título no Mundial na China, ainda sem data prevista. Também com os custos cobertos.

Legenda: Carlos André, grande nome do Kung Fu cearense Foto: Arquivo pessoal

A Seleção cearense de Kung Fu Wushu vem de excelente resultado. Após dois anos sem competições devido à pandemia, retornou da disputa nacional, realizada em dezembro de 2021, com 24 medalhas (7 ouros, 6 pratas e 9 bronzes).

O professor Carlos André, diretor técnico de Wushu do Desporto Escolar Cearense e responsável pela seleção, além de ter sido vice-campeão Mundial de Kung Fu IWUF em 2019, na China, tem na estante mais 14 títulos nacionais. Para mais informações, basta procurá-lo através deste número no WhatsApp: (85) 99233.5255.