Cádiz x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Cádiz se enfrentam em jogo da 37ª rodada do Campeonato Espanhol, a penúltima do torneio. As equipes se encontram neste domingo (15), às 14h30 (de Brasília). O Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis, recebe o duelo.

O Cádiz luta para se livrar do rebaixamento. Uma vitória será importante para a equipe, que pode selar a permanência na primeira divisão. Além dos três pontos, precisa torcer para a derrota do Mallorca.

O Real vai para o jogo sem preocupações. O time já garantiu o título da La Liga e cumpre tabela. Na rodada anterior, a equipe venceu o Levante por 6 a 0 e está na expectativa para a final da Champions League contra o Liverpool.



ONDE ASSISTIR

ESPN 4 e Star +

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust e Espino; Sobrino, Mari, Alcaraz e Idrissi; Negredo e Lucas Pérez. Técnico: Sergio González.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Nacho e Mendy; Camavinga, Casemiro e Kroos; Valverde, Jovic e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.



FICHA TÉCNICA

Cádiz x Real Madrid

Data e hora: 15/05, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis (ESP)