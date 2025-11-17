Bruno Pacheco é dúvida na lateral-esquerda contra o Bahia; veja possíveis formações

O Fortaleza enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador e Martín Palermo, técnico tricolor, pode não contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, atleta que mantém a regularidade como titular na posição.

No duelo contra o Atlético-MG, que o Leão empatou por 3 a 3, Pacheco estava escalado como titular e, durante o aquecimento, precisou ser substituído por Diogo Barbosa, após reclamar de dores no tornozelo esquerdo.

Com a chegada de Palermo, Bruno foi titular em oito dos 12 duelos que o treinador argentino esteve no comando. Nas ausências ou necessidades de substituição, a primeira opção foi Diogo Barbosa, com quatro partidas: duas como substituição e duas na titularidade. Outro atleta que também ganhou oportunidades foi o zagueiro Gastón Ávila - de forma improvisada - com dois duelos entrando no início da partida.

Caso Pacheco não viaje na quarta-feira (19) para Salvador, Palermo pode ter até cinco atletas que podem colaborar pelo lado esquerdo: os laterais esquerdos Diogo Barbosa e Weverson; o lateral-direito Eros Mancuso; o zagueiro Gastón Ávila e o meia Lucas Crispim. Todos já fizeram a posição vestindo a camisa tricolor.

Possíveis formações nas laterais

No caso de uma ausência confirmada de Bruno Pacheco, há cinco opções possíveis de formações. A primeira seria com o retorno de Tinga a lateral-direita e Mancuso ficar de lateral-esquerdo, improvisado, como já aconteceu em outras ocasiões na Era Vojvoda.

Há outra chance de improviso com Gastón Ávila pelo lado esquerdo e Mancuso mantido na lateral-direita. Palermo já utilizou essa formação em duas oportunidades. A terceira possibilidade com um atleta deslocado da posição de origem seria com o Lucas Crispim, fazendo mais uma posição de ala pela esquerda e o volante Pierre com uma aproximação maior com a zaga tricolor.

Legenda: Possibilidades na lateral-esquerda sem Bruno Pacheco Foto: Jogada SVM

As outras duas são com os atletas da posição: Diogo Barbosa, que já teve quatro oportunidades com Palermo e Weverson, que desde a chegada de Martín não foi relacionado e tem três partidas pelo Fortaleza: Botafogo e Fluminense (titular) e Mirassol (substituição).

