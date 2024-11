Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação que investiga manipulação em jogo

Atacante do Flamengo, Bruno Henrique é alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga possível manipulação de jogo. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (5). O atacante do time carioca é suspeito de lance envolvendo cartões em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. A informação é do ge.

O atleta é investigado pelos cartões (um amarelo e um vermelho) que recebeu no duelo entre Flamengo e Santos, realizado em 1º de novembro do ano passado, com intuito de beneficiar apostadores.

A Operação Spot-fixing, realizada pela PF em parceria com o GAECO/DF, investiga o mercado de cartões no futebol brasileiro. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). Mais de 50 agentes participaram.

INVESTIGAÇÃO

A investigação teve início após informação repassada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, responsáveis por identificar suspeita riscos em jogos, apontaram suspeita de manipulação nos cartões naquele jogo da Série A.

Durante a investigação, com a obtenção de dados das casas de apostas através da Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), as informações apontaram que as apostas teriam sido realizadas por parentes do atleta e por outro grupo, que ainda está sendo investigado. Foi verificado que o atleta de fato recebeu o cartão durante a partida.

Além de Bruno Henrique, os apostadores também são alvo da Spot-fixing. Caso seja comprovado, trata-se de “crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão”, explica a nota da PF.

