Bronze na Olimpíada, Luisa Stefani avançam às oitavas das duplas no US Open

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Luisa Stefani vai jogar as oitavas nas duplas do US Open. A vaga foi garantida neste domingo (5) ao lado da parceira Gabriela Dabrowski (CAN), quando venceu a dupla formada por Petra Martic (CRO) e Shelby Rogers (EUA) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2), pela 2ª rodada do Grand Slam de Nova York.

As adversárias nas oitavas serão as ucranianas Marta Kostyuk e Dayana Yastremska, em duelo marcado para segunda-feira (6). Luisa e Dabrowski entraram na disputa do US Open com boa perspectiva, já que ganharam um título em Montreal e dois vices, em San Jose e Cincinnati, na disputa dos torneios preparatórios.

"Ótima vitória, jogo duríssimo, resolvido nos detalhes. Sacamos super bem, principalmente no terceiro set. No segundo baixamos um pouco a energia, pernas não foram tão ativas e daí demos esperanças para elas, começaram a jogar melhor, difícil neutralizar. Muito feliz com a forma como lidamos nos momentos difíceis", analisou a brasileira.

Stefani comemorou ainda a estreia na quadra central do US Open. "Além disso, jogar na Arthur Ashe, nos avisaram em 15 minutos, precisamos aquecer rápido, estava chovendo. A atmosfera da Ashe é incrível, grande oportunidade, privilégio poder atuar nessa quadra, com torcida brasileira. Foi muito especial", comentou.