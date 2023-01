Brighton x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Liverpool enfrenta o Brighton neste domingo (29), pela 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup). A bola rola às 10h30 (de Brasília), no Falmer Stadium. O vencedor do confronto avança às oitavas de final da competição.

Na primeira eliminatória, o Liverpool eliminou o Wolverhampton, com a necessidade de duelo extra: o regulamento prevê jogo único, mas concede uma nova partida em caso de empate. Já o Brighton aplicou 5 a 1 no Middlesbrough.

O torneio é tido como um dos mais antigos do mundo e reúne todas as divisões do futebol inglês. Ao todo, 145 edições foram realizadas. O último campeão foi o Liverpool, que venceu o Chelsea nos pênaltis após um empate sem gols.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Palpite

Escalações

Brighton | Robert Sánchez; Dunk, Colwill, March e Estupiñan; Caicedo, Lallana, Mac Allister e Gross; Ferguson e Mitoma. Técnico: Robert de Zerbi.

Liverpool | Alisson; Gómez, Konaté e Robertson; Elliot, Thiago, Milner, Keita e Bajcetic; Salah e Gakpo. Técnico: Jürgen Klopp.

Ficha técnica | Brighton x Liverpool