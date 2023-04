O feriadão no litoral cearense será movimentado por corredores pelas charmosas praias de Paracuru. Neste domingo (30) e segunda-feira (1) a cidade praiana recebe a BRB Paracuru. Os 800 atletas inscritos participam da segunda etapa do Circuito Beach Run Brasil 2023, o maior circuito de corridas de praia do país. O evento esportivo tem corridas de 5 km, 10 km e 21 km.

O primeiro dia de corrida, neste domingo (30), está reservado para as provas de 5 km e 10 km. A largada, para as duas distâncias, será às 16h30, na arena montada em frente ao Aliktor Gastrobar. Os atletas encaram os percursos que incluem Praia do Farol, Praia das Almas e Praia da Pedra Rachada ao entardecer para que a linha de chegada seja cruzada ao pôr do sol à beira do mar.

No dia seguinte, o feriado na segunda-feira (1), é a vez da prova de 21 km. A largada será às 5h30, também a partir do Aliktor Gastrobar. Os atletas que correm duas provas, uma em cada dia, recebem a medalha especial do Desafio do Farol, que homenageia o principal cartão postal de Paracuru. Dunas e lagoas dos Lençóis Paracuruenses também fazem parte do cenário da meia maratona.

“O Circuito Beach Run Brasil tem uma proposta que vai além da corrida. Em cada etapa, valoriza os principais atrativos turísticos de cada cidade. Em Paracuru, como não poderia deixar de ser, estão as praias e a região dos lençóis, as belezas da região. A BRB Paracuru foi um grande sucesso no ano anterior e reaparece no calendário do circuito como um dos eventos mais desejados neste 2023”, afirma Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da BRB Marketing Esportivo.

Legenda: BRB Paracuru tem 800 atletas em corridas de 5 km, 10 km e 21 km em feriadão no litoral do Ceará Foto: Tavares Junior/Beach Run Brasil

Programação oficial

A programação da BRB Paracuru começa ainda na sexta-feira (28). A pousada Vila Aytana estará aberta aos atletas inscritos para o início da retirada de kits, das 14h às 18h no primeiro dia. Depois, também na sexta-feira, será realizada a Night Party BRB, uma festa com muita música e descontração no Aliktor Gastrobar, e acesso livre dos inscritos.

No sábado (29), a entrega dos kits será no mesmo local, das 14h às 20h, e com a segunda Night Party BRB, também no Aliktor Gastrobar. No domingo (30) os kits ficam disponíveis das 9h às 12h na Vila Aytana. A partir do fim de tarde, é hora da ação. As largadas para as provas de 5 km e 10 km serão às 16h30. A partir do momento em que os primeiros atletas cruzarem a linha de chegada começa a Sunset BRB, a confraternização pós-prova dos corredores e que também abriga a premiação aos melhores atletas. No domingo (1), a largada para a meia maratona ocorre às 5h30, com a cerimônia de pódio também no Aliktor Gastrobar.

A BRB Paracuru tem o apoio de Pousada Vila Aytana, Aliktor Gastrobar, Supermercado J&L, Maris e da Prefeitura de Paracuru, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Todo o Circuito Beach Run Brasil no litoral cearense tem apoio institucional do Governo do Ceará, através Secretaria do Turismo do Estado (Setur),

Sobre o Circuito Beach Run Brasil

Maior circuito de corrida de praia do Brasil, o Circuito Beach Run Brasil tem um total de seis eventos confirmados em 2023. O primeiro deles é a BRB BRB Jeri, em Jericoacoara (CE), concluído em fevereiro. No litoral do Ceará depois da BRB Paracuru, serão realizadas a BRB Camocim, em agosto, e a BRB Canoa, na Praia de Canoa Quebrada, o último evento do ano, previsto para novembro. No Pará, são duas etapas. A BRB Salinas, em Salinópolis, nos dias 27 e 28 de maio, com inscrições abertas, e a inédita BRB Cotijuba, no início do mês de agosto. Todas as etapas têm formato similar, com distâncias curtas no primeiro dia e meia maratona no segundo.