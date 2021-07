Brasileiro Guilherme Costa termina em último na final dos 800 livre em Tóquio

O nadador brasileiro Guilherme Costa não foi bem na final dos 800 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29, no horário local), ainda noite de quarta (28) no Brasil. Ele teve um início razoável, mas perdeu força próximo da metade da prova e terminou em oitavo lugar, com certa distância dos outros concorrentes.

O ouro ficou com o norte-americano Robert Finke. Completaram o pódio o italiano Gregorio Paltrinieri, que ficou com prata, e o ucraniano Mykhailo Romanchuk, medalhista de bronze.

Paltrinieri liderou a prova até os 700 m e foi superado por Finke na parte derradeira da disputa. O italiano abriu uma boa distância no começo e criou a expectativa de que pudesse quebrar o recorde mundial, mas não conseguiu manter o ritmo.